Com desfalques e incertezas no ataque, Dorival Júnior já tem o nome para ocupar a função de camisa 9 na seleção brasileira. Na partida contra o Chile, na quinta-feira, em Santiago, a seleção brasileira terá Igor Jesus como centroavante, na primeira convocação do jogador do Botafogo para defender a equipe nacional. O treinador confirmou a informação nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.