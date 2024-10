O corte de gastos que afeta a gestão do Manchester United atingiu a lenda Alex Ferguson nesta semana. O ex-treinador e ídolo do time inglês foi dispensado do seu cargo simbólico de "embaixador" do clube. Ele ocupava a função desde 2013, ano em que deixou o comando da equipe e no qual o time levantou seu último título do Campeonato Inglês.