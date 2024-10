O Corinthians ampliou sua hegemonia no futebol feminino ao erguer o troféu da Libertadores pela quinta vez. O penta do torneio mais importante do continente foi conquistado com vitória por 2 a 0 sobre Santa Fé, da Colômbia. A meio-campista Vic Albuquerque e a zagueira Érika, com um gol em cada tempo, definiram o triunfo na final, disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.