A goleada do Brasil por 4 a 0 sobre o Peru na noite desta terça-feira, no Mané Garrincha, em Brasília, deu fôlego à seleção na tabela das Eliminatórias da Copa. Depois de flertar em sair da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil se consolida em quarto lugar e começa a abrir vantagem para quem vem atrás. Em dez jogos são cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.