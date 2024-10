O Brasil é o quinto colocado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Acostumado a lidar com o torneio com facilidade, o País vem enfrentado dificuldade este ano e coleciona jogos ruins e resultados decepcionantes. Ainda assim, a seleção está na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Dos 10 países que disputam as Eliminatórias, os seis primeiros estão garantidos no torneio mundial, enquanto o sétimo disputa uma repescagem.