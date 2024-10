A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Peru nesta terça-feira (15). O técnico Dorival Júnior promoveu três mudanças em relação à equipe que venceu o Chile, na sexta (11). As novidades são as presenças do lateral-direito Vanderson, no lugar de Danilo, e dos meias Bruno Guimarães e Gerson nas vagas de André e Lucas Paquetá.