CEO da McLaren vê punições a Verstappen no México insuficientes e pede 'corrida limpa' na F-1

A guerra entre Red Bull e McLaren na Fórmula 1 ganhou novos capítulos neste domingo, com Max Verstappen e Lando Norris mais uma vez travando disputa quente por posição na pista. No GP dos Estados Unidos, há uma semana, o inglês foi punido com cinco segundos. Desta vez, no México, foram aplicadas duas penalidades de 10 segundos ao holandês. CEO da equipe britânica, Zak Brown achou "insuficientes" as punições, definiu a situação entre os pilotos como "ridícula" e pediu por "corrida limpa" nesta reta final de temporada.