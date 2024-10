Luis Zubeldía não se cansa de dizer que a luta do São Paulo por vaga à Copa Libertadores de 2025 é bastante dura e complicada. Mesmo na sexta colocação, com 51 pontos, o treinador tem um bom motivo para temer a classificação: o péssimo desempenho como visitante no segundo turno, com somente quatro pontos somados em 18 possíveis, risonho desempenho de 22,2%.