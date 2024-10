O Real Madrid se pronunciou após a notícia de que Vinicius Júnior e demais membros do clube não viajaram para Paris, onde ocorre a premiação da Bola de Ouro, nesta segunda (28). De acordo com o jornal Marca, da Espanha, a postura no clube é unânime, afirmando que a Bola de Ouro não existe mais para o Real Madrid.