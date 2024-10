Com uma vitória sofrida, com direito a gol no fim, o Borussia venceu o St. Pauli por 2 a 1 nesta sexta-feira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe de Dortmund se reabilitou da derrota na última rodada para o Unión Berlin e se aproxima do pelotão de frente.