Verstappen faz volta incrível e garante a pole da corrida sprint do GP dos Estados Unidos

Max Verstappen mostrou-se otimista durante a semana por uma "volta por cima" da Red Bull na temporada de Fórmula 1 para findar o jejum de quatro meses sem vitórias. Com uma volta incrível nesta sexta-feira, o holandês líder da temporada demonstrou as palavras ao cravar a pole position para a corrida sprint deste sábado à tarde, no Circuito das Américas, em Austin, no GP dos Estados Unidos. Terá a seu lado o inglês Lando Norris, da Mercedes, com Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro.