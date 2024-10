O principal nome do futebol brasileiro na atualidade é Vinicius Júnior. Nesta segunda-feira (28), ele pode se tornar o melhor jogador do mundo se confirmar o favoritismo de vencer a Bola de Ouro, prêmio que é entregue todas as temporadas pela revista France Football. O atacante do Real Madrid teve uma temporada acima da média, com gols em momentos decisivos, títulos e consolidação como um dos principais nomes do esporte dentro e fora de campo.