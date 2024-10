Bobadilla corre contra o tempo no São Paulo para ficar à disposição de Zubeldía diante do Bahia

A derrota do Bahia para o Vasco, na segunda-feira (3 a 2), deixou o São Paulo em boa situação na briga por vaga à Libertadores. Mesmo que alcançar o G-4 esteja difícil, a presença na sexta colocação (disputaria a fase prévia da competição continental), com cinco pontos de distância do rival de terça-feira, dá tranquilidade para Luis Zubeldía trabalhar a equipe. E o treinador pode ganhar mais opções para o jogo de Salvador, com Bobadilla já trabalhando no campo.