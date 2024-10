Beatriz Haddad Maia se despediu do WTA 1000 de Wuhan, nesta quinta-feira, ao ser eliminada nas oitavas de final. Apesar da derrota para a polonesa Magdalena Frech, a tenista brasileira deixou a competição chinesa com um motivo para comemorar: ela voltará ao Top 10 do ranking mundial a partir da próxima semana.