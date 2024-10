Atual campeão, o Bayer Leverkusen tinha o domínio do jogo contra Holstein Kiel neste sábado na BayArena e vencia por 2 a 0, mas permitiu que o então lanterna do Campeonato Alemão empatasse a partida em 2 a 2. Com o resultado, o time de Xabi Alonso caiu para a quinta posição, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.