O inesperado revés para o Bournemouth na rodada do fim de semana do Campeonato Inglês vai servir de lição para o Arsenal buscar uma recuperação na Liga dos Campeões. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico Mikel Arteta disse que vai usar a dor da derrota para cobrar uma resposta imediata de sua equipe visando o duelo diante do Shathar Donestsk, pela Liga dos Campeões.