Após longo período se recuperando de lesão, o volante Jair tem grandes chances de ser relacionado pelo Vasco para encarar o São Paulo, no próximo dia 16 de outubro, pelo Brasileirão. O confronto é o primeiro do time carioca depois da Data Fifa. Lesionado desde fevereiro, quando teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um clássico contra o Flamengo, o atleta não entra em ação pelo clube há oito meses.