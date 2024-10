Oficializado na equipe Mercedes para a temporada 2025 da Fórmula 1 na vaga do inglês Lewis Hamilton, de malas prontas para a Ferrari, o jovem Andrea Kimi Antonelli, de somente 18 anos, garante estar pronto para lidar com a pressão que receberá. Mas mostra personalidade e reforça que não pretende ser visto apenas como "substituto" do heptacampeão mundial.