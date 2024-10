Depois de merecidas férias, as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda voltaram às quadras nesta sexta-feira para a disputa da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Líderes do ranking mundial, elas ganharam as duas partidas disputadas em João Pessoa, na Paraíba, em competição com final agendada para o domingo.