Um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Alex Telles coroou o seu bom momento na carreira ao retornar à seleção. Após a vitória fora de casa sobre o Chile, que tirou um pouco da pressão sobre o grupo, o jogador pediu foco aos companheiros para o compromisso desta terça-feira, diante do Peru, em jogo válido pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.