O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, derrotou com facilidade o russo Daniil Medvedev em dois sets (6-1 e 6-4) nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, e não haverá o tão esperado duelo nas semifinais entre ele e Carlos Alcaraz (N.2), já que o espanhol perdeu para o tcheco Tomas Machac (N.33) por 7-6 (7/5) e 7-5.