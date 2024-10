Com uma reação fulminante tanto no segundo set quanto no tie-break, Carlos Alcaraz derrubou Jannik Sinner na final do ATP 500 de Pequim, nesta quarta-feira (2), e se sagrou campeão na capital chinesa. O espanhol venceu o italiano por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6), 6/4 e 7/6 (3), em uma batalha de 3h21min.