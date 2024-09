O técnico da seleção do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, revelou nesta terça-feira (3) a lista de convocados, com ausências importantes por lesões e suspensões, para a rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que marcará a despedida do atacante Luis Suárez da 'Celeste'.