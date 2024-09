Último treino Notícia

Treinador dos Packers está animado por fazer história no primeiro jogo da NFL no Brasil: "É bom estar aqui"

Equipe realizou atividade no CT Joaquim Grava. Matt LeFleur falou com a imprensa sobre a partida que ocorre na Arena do Corinthians, nesta sexta-feira

05/09/2024 - 13h14min Atualizada em 05/09/2024 - 13h17min