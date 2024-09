A derrota do Flamengo para o Peñarol por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, estremeceu ainda mais a relação da torcida rubro-negra com o técnico Tite. A relação das duas partes já não andava tão boa pelas recentes atuações da equipe no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde conseguiu a classificação contra o Bahia, mas não apresentou grande performance nos dois jogos.