O São Paulo voltou a vencer após três partidas graças ao brilho de William Gomes. O atacante de 18 anos fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no domingo, no Mineirão, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do tricolor paulista, o jogador é considerado uma joia pelo clube e possui vínculo até 2028, com uma multa rescisória avaliada em incríveis R$ 735 milhões.