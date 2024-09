O Guarani vem aproveitando a semana livre para recuperar os seus jogadores a tempo do duelo com o Operário, marcado para terça-feira, às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Alan Aal afirmou que o foco está na regeneração dos atletas.