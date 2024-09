Em baixa nesta temporada no Palmeiras, Dudu foi vítima de um golpe financeiro e acusa Thiago Soubhia Donda, seu ex-assessor, amigo e padrinho de casamento. Nesta segunda (9), a polícia cumpriu dois mandados de prisão contra Donda e Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente da agência do Bradesco em São Paulo. A polícia aponta que eles participaram do golpe. O empresário, no entanto, continua foragido. O atleta foi lesado em mais de R$ 22 milhões.