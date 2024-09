Estudo da UFRGS sugere mudanças na avaliação cardíaca de atletas

Um estudo realizado no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, analisou os exames cardiológicos de mais de 6 mil atletas profissionais de futebol de todas as regiões e todas as divisões do Brasil e sugeriu mudanças na rotina de avaliação dos clubes. A pesquisa, tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) do educador físico baiano Filipe Ferrari, 35 anos, apontou que algumas doenças cardíacas podem não ser detectadas nos exames adotados pela maioria dos clubes brasileiros.