Jessica Pegula esperou por dois anos, mas conseguiu ter sua revanche diante de Iga Swiatek. Depois de perder nas quartas de final do US Open em 2022 para a polonesa, a norte-americana venceu o duelo desta quarta-feira e garantiu vaga na semifinal do último Grand Slam do ano, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, após 1h28 de jogo.