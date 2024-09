O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo (15), nas ruas de Baku, com o atual campeão, Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, na quinta posição, atrás de seu principal rival pelo título, Lando Norris (McLaren), em quarto.