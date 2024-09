NFL: técnico dos Eagles afasta polêmicas, elogia Brasil e compara preparação com o Super Bowl

Em poucas horas no Brasil, Nick Sirianni, técnico do Philadelphia Eagles, já "esqueceu" as polêmicas com os jogadores nas últimas semanas, que criticaram a National Football League (NFL) sobre a escolha de colocar a partida de abertura da temporada regular da franquia no País, muito em razão das questões de segurança. Na primeira vez em que tratou sobre o tema, o treinador garantiu que os jogadores estão empolgados com a partida e comparou a preparação e a viagem para o Brasil com o Super Bowl LVII, contra o Kansas City Chiefs.