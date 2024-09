Duas semanas após a primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, a Prefeitura de São Paulo e a liga confirmaram o resultado positivo para o evento. De acordo com pesquisa conduzida pelo Observatório de Turismo e Eventos (OTE) da São Paulo Turismo (SPTuris), a nota final dada por quem foi ao jogo na Neo Química Arena ficou em 8,8. Além disso, 69% vieram de fora de São Paulo para a partida, com um gasto médio de R$ 3,3 mil.