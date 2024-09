O semblante de alívio estava estampado no rosto do técnico Nelsinho Baptista após a vitória sobre o CRB por 1 a 0, na noite de quinta-feira, no estádio Rei Pelé, pela 28ª rodada. O resultado fez também com que o clube se distanciasse da zona de rebaixamento e do adversário na tabela de classificação. O treinador aprovou a "postura de guerreiros" e prometeu levá-la para os próximos compromissos da competição.