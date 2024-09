Pelas ruas da Capital Notícia

Maratona de Porto Alegre está na reta final das inscrições

Provas rústicas e Maratoninha, para crianças de 3 a 14 anos, será realizada no dia 28 de setembro. Prova de 42,195km ocorre no dia seguinte e terá o Mercado Público no percurso

10/09/2024 - 19h12min