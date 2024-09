Principal esperança do São Paulo na busca por títulos na atual temporada, Lucas Moura já deixou a derrota para o Internacional no passado e se mostrou focado no duelo com o Botafogo, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no estádio do MorumBis, pelo jogo de volta da Copa Libertadores, considerado prioridade pelos torcedores, que vaiaram o clube após o revés, por 3 a 1, no último domingo, para o clube gaúcho.