O Paris Saint-Germain do técnico Luis Enrique perdeu seus primeiros pontos da temporada no empate em 1 a 1, fora de casa, com o Reims, neste sábado (21), pela quinta rodada do Campeonato Francês, em que o Lille, outra equipe que também está disputando a Champions League, empatou em casa com o Strasbourg em 3 a 3.