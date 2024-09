A Ferrari e a McLaren voltaram a protagonizar uma disputa equilibrada nesta sexta-feira (20), no início das atividades do GP de Cingapura. Ao contrário do que aconteceu no domingo passado, quando a equipe britânica levou a melhor, desta vez o time italiano se destacou, com Charles Leclerc liderando o primeiro treino livre. Vice-líder do campeonato, Lando Norris obteve o segundo melhor tempo.