De volta à Fórmula 1 após muitos anos e prometendo erguer a equipe Alpine a partir da próxima temporada, o italiano Flávio Briatore vem "fazendo barulho" nos bastidores na modalidade. Nesta quarta-feira (18), o conselheiro executivo revelou que tentou, sem sucesso, as contratações do piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari (assume o cockpit da Williams em 2025), e do engenheiro Adrian Newey, que trocou a Red Bull pela Aston Martin.