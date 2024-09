A rival de Aryna Sabalenka na decisão do US Open será mais uma vez uma norte-americana. Desta vez, a belarussa tentará o título diante de Jéssica Pegula, que superou na segunda semifinal desta quinta-feira a algoz de Bia Haddad, a checa Katerina Muchova, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/2, em 2h12 de partida.