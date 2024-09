Pep Guardiola resolveu se manifestar nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, sobre a tão esperada audiência sobre as supostas violações financeiras do Manchester City, onde o atual tetracampeão do Campeonato Inglês enfrenta mais de 100 acusações que abrangem um período de nove anos, quando o clube tentava se estabelecer como a maior força do futebol local.