Com os dedos apontados para o céu, Luiz Araújo entrou para treinar em campo no Flamengo. Após quase dois meses se recuperando de uma fratura na cartilagem do joelho direito, o atacante está recuperado e na expectativa de ser relacionado para a final da copa do Brasil, domingo, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte.