Gabigol vai ao 'fim da fila' no Fla e perde prestígio a três meses de ficar livre no mercado

Gabigol viveu grandes momentos como jogador do Flamengo, inclusive recebendo a camisa 10 eternizada por Zico, mas já faz tempo que não goza mais do mesmo prestígio. Mesmo com Pedro fora de combate pelo resto do ano, em razão de um rompimento ligamentar no joelho, o atacante de 28 anos foi colocado no fim da fila na briga por posição no ataque rubro-negro. Tal situação ocorre no momento em que faltam cerca de três meses para o fim de seu contrato, válido até dezembro, ao mesmo tempo em que o próprio mercado parece ter diminuído o interesse no atleta.