O italiano Francesco Bagnaia conquistou neste sábado (21) a pole position da Etapa de Emilia-Romagna da MotoGP. Ele larga ao lado do espanhol Jorge Marti­n, que fez o segundo melhor tempo no circuito de Misano, e do italiano Enea Bastianini. Martin lidera o Mundial com sete pontos de vantagem sobre Bagnaia (312 contra 305).