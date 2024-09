Após fazer um treino classificatório apenas modesto, Jorge Martin tirou todo o potencial da sua Pramac para vencer a corrida sprint da etapa de San Marino de MotoGP. O espanhol saiu do quarto lugar e assumiu a liderança logo na largada e suportou a pressão dos seus rivais, principalmente a de Francesco Bagnaia, para subir no lugar mais alto do pódio e aumentar a vantagem no Mundial de Pilotos.