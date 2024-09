Em um dos principais duelos do vôlei feminino do Brasil, o Sesc/Flamengo (RJ) derrotou o Gerdau/Minas Tênis Clube (MG), nesta sexta-feira (27), por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/18 e 25/17, em apenas 66 minutos e conquistou o título da Copa Nacional de Clubes.