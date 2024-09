No Rio de Janeiro Notícia

Em preparação para o Sul-Americano, Brasil vence México em amistoso sub-20

Time de Ramon Menezes garantiu a vitória com gols de Arthur Dias, do Athletico-PR, e de Rayan, do Vasco. Equipes voltam a se enfrentam no domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro

05/09/2024 - 21h05min Atualizada em 06/09/2024 - 02h02min