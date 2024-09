Corinthians tem sequência decisiva em casa e Ramón terá de repetir 2023 para evitar queda

A vitória fora de casa sobre o Fortaleza, por 2 a 0, no confronto de ida das quartas da Copa Sul-Americana, deu uma injeção de confiança no Corinthians para a sequência decisiva nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O desempenho do time alvinegro no torneio continental, assim como na Copa do Brasil, em que é semifinalista, contrasta com o do apresentado no campeonato nacional. O time do Parque São Jorge ocupa a 18ª posição, com 25 pontos, a dois do Fluminense, com 27, primeiro time fora da zona de rebaixamento.