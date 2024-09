Em busca do hexa, o Corinthians vai para a sua oitava final consecutiva - levou em 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023 - do Campeonato Brasileiro Feminino ao eliminar o Palmeiras apesar da derrota por 2 a 1, neste domingo (8), no Canindé. No jogo de ida, em Jundiaí, a equipe alvinegra havia vencido por 3 a 1.