A Seleção Brasileira sub-20 venceu o México por 3 a 2, em amistoso disputado no Estádio de São Januário, neste domingo (8), no Rio de Janeiro. Esta foi a segunda partida entre as duas equipes. Na primeira, os brasileiros que se preparam para o Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2025, no Peru, venceram por 2 a 1.